Людей просят отдавать предпочтение дистанционному банковскому обслуживанию и не посещать банковские отделения из-за повышенной угрозы повторных ракетных ударов.

​​Банковская система Украины работает, несмотря на массированные ракетные удары, нанесенные Россией по территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"Национальный банк просит банки обеспечивать функционирование своих сервисов в дистанционном режиме, а работу отделений перевести в безопасный формат", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что система электронных платежей (СЭП) Нацбанка работает в обычном режиме. Банки Украины подключены к СЭП и осуществляют платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев.

Безналичные расчеты функционируют в штатном режиме, в том числе через POS-терминалы или удаленные каналы обслуживания (мобильный и интернет-банкинг). Торговая сеть – магазины, аптеки, АЗС – бесперебойно принимают безналичную оплату.

Регулятор также призвал граждан отдавать предпочтение дистанционному банковскому обслуживанию и не посещать банковские отделения из-за повышенной угрозы повторных ракетных ударов.

Массированные ракетные удары России по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 10 октября, Российская Федерация прибегла к массированным ракетным атакам по всей территории Украины. Взрывы раздавались в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Сумской и других областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, есть жертвы среди мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11:34 Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них было сбито. Удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода, а также с территории Беларуси. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси.

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