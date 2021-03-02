Количество системно важных банков уменьшилось на 1 учреждение.

Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков.

Как сообщила пресс-служба регулятора, количество системно важных банков уменьшилось на 1 учреждение - в этом году в перечень не попал «Кредобанк».

Читайте такжеНБУ заявил об оживлении кредитования в украинском банковском секторе

Таким образом, обновленный перечень включает 13 банков: «А-Банк», «Альфа-Банк», «ОТП банк», «Ощадбанк», «Пивденный», «ПриватБанк», «ПУМБ», «Райффайзен Банк Аваль», «ТАСкомбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк» и «Универсал банк».

Согласно сообщению, для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость. Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. Буфер системной важности составит 1% для «А-Банка», «Альфа Банка», «ОТП Банка», банка «Південний», «ПУМБ», «Райффайзен Банка Аваль», «ТАСкомбанка», «УкрСиббанка» и «Универсал Банка»; 1,5% - для «Ощадбанка», «Укргазбанка», «Укрэксимбанка»; 2% - для «ПриватБанка».

«На сегодня внедрение буфера системной важности приостановлено из-за вызовов для финансового сектора, связанных с пандемией COVID-19. Сроки активации буфера системной важности будут определены НБУ во второй половине текущего года», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что эти банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка. Кроме того, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20% (для банков, которые не являются системно важными, он установлен на уровне 25%). После потери статуса системной важности банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

Что этому предшествовало

Совет Национального банка Украины рекомендовал правлению НБУ рассмотреть возможность пересмотра условий и параметров долгосрочного рефинансирования банков с целью повышения эффективности функционирования института финансов и расширения банковского кредитования экономики.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий