В госбюджете сохранили средства на зарплаты преподавателям и стипендии студентам - МОН

В ведомстве прокомментировали принятые сегодня изменения в госбюджет-2020.

В Министерстве образования и науки отмечают, что в государственном бюджете на 2020 год сохранены средства на заработные платы преподавателям университетов и колледжей, а также на стипендии студентам..

«В госбюджете 2020 сохранены средства на заработные платы преподавателям университетов и колледжей, коммунальные услуги и выплату стипендий студентам», - сообщили в Отделе связей со СМИ МОН, комментируя принятые парламентом на внеочередном заседании 13 апреля изменения в государственный бюджет на 2020 год.

В ведомстве добавили, что остались без изменений, в частности, следующие позиции: 1 млрд гривен субвенции на Новую украинскую школу (в первоначальном варианте сокращения бюджета предполагалось полное снятие этой субвенции, что поставило бы под угрозу продолжение реформы начальной школы); почти 300 млн гривен для Национального фонда исследований. Также полностью сохранено конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования.

«В принятых изменениях в бюджет не сохранены 250 млн гривен, предусмотренных, в частности, на учебное оборудование для университетов и 400 млн грн базового финансирования науки в вузах», - говорится в сообщении.

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В связи с этим в МОН предлагают восстановить утраченные в бюджете расходы, учитывая их в трехлетней бюджетной декларации 2021-2023 годов, над которой сейчас ведется работа.

Также в ведомстве отмечают, что в последние месяцы работают над получением льготного кредита от Всемирного банка.

«Отсутствие капитальных затрат университетов снова ставит под удар качество высшего образования. При таких обстоятельствах получение льготного кредита от Всемирного банка для нас становится жизненно важным... У нас есть официальное письмо поддержки проекта Всемирного банка и предварительное согласие Министерства финансов. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее завершить формальные процедуры и в течение 2020 года подписать документы для получения средств. Так мы сможем компенсировать утраченные расходы для развития университетов», - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Как сообщал ранее УНИАН, исполняющий обязанности министра образования Любомира Мандзий заявила, что правительство пока не рассматривает вариант возобновления работы детских садов и школ.

Не следует ожидать на скорое возвращение детей в средние школы. Телешкола планирует свои уроки до конца мая. Обновленный учебный план предусматривает время для учителей, чтобы проверить, как ученики усвоили материал онлайн. Это может произойти и в сентябре, если карантин затянется.