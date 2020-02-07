НБУ разрешил иностранным банкам торговать валютой за гривню между собой

Регулятор расширил возможности иностранных банков по купле-продаже валюты за гривню.

Национальный банк Украины расширил возможности иностранных банков по купле-продаже иностранной валюты за гривню.

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Как сообщается на сайте НБУ, теперь иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривнях с другими иностранными банками по операциям купли/продажи валюты в соответствии с договорами за пределами Украины с использованием корреспондентских счетов в украинских банках.

В частности, иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи валюты за гривни с украинскими банками, но и проводить такие операции между собой, рассчитываясь через коррсчета в украинских банках.

По оценкам НБУ, этот шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, усиливать привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины с начала года вырос на 8,3 млрд грн, или на 7,2%,- до 124,1 млрд грн.

Для покупки украинских ОВГЗ нерезиденты, как правило, заводили в Украину соответствующий объем валюты, который продавался на межбанковском валютном рынке нашей страны.