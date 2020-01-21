Задачей на 2020 год станет улучшение торговых отношений с ЕС - торгпред

По его словам, необходимо восстановить доверие между партнерами.

Задачей Украины на 2020 год является улучшение отношений с членами Европейского Союза относительно совместной торговли.

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Об этом во время публичной дискуссии заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Большая амбиция на этот год - восстановить доверие между торговыми партнерами, со странами ЕС. Как ни удивительно, Европейский Союз, являясь одним из крупнейших партнеров, больше всех малоприятных неожиданностей приносит в нашу торговую политику", - сказал он.

По его словам, как показала практика, успехи Украины и ЕС в сельском хозяйстве приводят к обоюдным агрессивным действиям на рынке. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы избежать жестких мер в виде взаимных ограничений по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Качка также ожидает, что в 2020 году Украина и ЕС наконец перейдут к проработке положений Совместного соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (так называемый "промышленный безвиз"), чтобы в 2021 году его подписание стало формальностью.

Справка УНИАН. В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной. Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые сектора украинской экономики.