Стало известно, сколько заложено в госбюджете на компенсацию разрушенного жилья на Донбассе

Сумму в 40 миллионов гривень государство выделило впервые за последние 5 лет, и сейчас Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разрабатывает порядок выделения этих средств пострадавшим.

На компенсацию разрушенного жилья на Донбассе в бюджете Украины заложено 40 млн грн.

Об этом сообщил Радио Свобода заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин.

Читайте такжеЗа год военным на Донбассе выплатили премий и вознаграждений на 26 миллионов гривень

По его словам, такую сумму государство выделило впервые за последние 5 лет, и сейчас ведомство разрабатывает порядок выделения этих средств пострадавшим.

«Мы понимаем, что этой суммы недостаточно, однако сейчас наше министерство разрабатывает порядок, как будут выделяться эти средства. И люди, у которых жилье разрушено, смогут обращаться в министерство и получать такую помощь», - отметил замминистра.

Кроме того, отметил чиновник, впервые в 2019 году государство профинансировало на 500 млн грн программу для переселенцев «Доступное жилье» и программу для приобретения жилья в кредит под 3% годовых.

Калинин добавил, что на финансирование этих программ не хватает средств.

«В целом необходимо еще где-то от 6 до 10 млрд грн для того, чтобы закрыть эти программы», - добавил он.

Справка УНИАН. Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 8 января, в Украине зарегистрировали 1,433 миллиона внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.