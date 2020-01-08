Депутаты предлагают снизить налог на доходы от игорного бизнеса до 10%

Выигрыши в азартные игры не будут облагаться налогом.

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ставки налогообложения на доходы от игорного бизнеса до 10% от общего дохода с 18%.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, законопроект №2713 внесли депутаты от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий и Олег Марусяк 3 января, а 8 января законопроект был направлен на рассмотрение парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Согласно пояснительной записке, законопроект устанавливает порядок и ставки налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр. В частности, ставка налогообложения на доходы от всех видов игорного бизнеса будет установлена на уровне 10%, хотя сейчас, согласно Статье 136 Налогового кодекса, она составляет 18% для доходов, полученных от букмекерской деятельности и организации азартных игр, в том числе и казино.

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"Для дохода, полученного от букмекерской деятельности, деятельности по организации и проведению азартных игр в казино, онлайн казино, деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов - ставка 10 процентов; деятельности по организации и проведению лотерей - 10 процентов от дохода", - указано в документе.

Согласно законопроекту, выигрыши в азартные игры освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и военного сбора.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285).

После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей.