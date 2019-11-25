АМКУ не нравится монополия “Ощадбанка” на обслуживание “Карточки киевлянина”
Антимонопольный комитет Украины инициировал устранение монополии государственного “Ощадбанка” на обслуживание муниципальной “Карточки киевлянина”.
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Согласно сообщению пресс-службы, АМКУ рекомендовал КП «Главный информационно-вычислительный центр» при рассмотрении инициативных предложений (договоров, соглашений и т.п.) субъектов хозяйствования, в том числе банков, на участие в проекте "Карточка киевлянина" не затягивать со сроками рассмотрения таких предложений.
АМКУ также рекомендовал Киевской городской госадминистрации (КГГА) при согласовании предложений о привлечении участников, в том числе банков, для участия в проекте "Карточка киевлянина", не допускать нарушения сроков, определенных для согласования таких предложений.
Как отмечается в сообщении, киевляне обращались с жалобами на то, что запущенный в 2013 году проект "Карточка киевлянина" обслуживает только Ощадбанк. В частности, держателей карт беспокоили размеры и порядок взимания комиссий.
В то же время, в КГГА с предложениями о сотрудничестве в рамках проекта обращались “Укргазбанк” и “Приватбанк”, однако они длительное время не получали ответ.
С декабря 2018 года проект был обновлен, карточка переименована в муниципальную "Карточку киевлянина". Однако с 1 января 2019 года ситуация не изменилась, а “Ощадбанк” по-прежнему единолично обслуживал эти карточки.
"То есть, действиями органа власти созданы условия обслуживания карточки только АО "Ощадбанк" при отсутствии у него конкурентов, а льготники Киева лишены возможности выбора банка. В то же время при наличии конкуренции между несколькими банками жители города могли бы выбрать банк с более выгодными условиями обслуживания карточки", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным Департамента социальной политики, в Едином реестре держателей «Карточки киевлянина» на конец 2018 года в системе было зарегистрировано более 833 тыс. киевлян, из них более 712 тыс. - по социальному признаку (льготники).
Проект «Карточка киевлянина» начали внедрять в столице в 2013 году.