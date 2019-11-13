"Надеемся на скорое обсуждение": в МВФ рассказали о деталях встречи в Украине

В МВФ отметили определенные достижения Украины в стабилизации экономики, но и отметили разочарование, в частности – в преодолении коррупции и государственного управления.

Во время встречи с украинским руководством миссия МВФ, прежде всего, обсудит вопрос очистки банковского сектора.

В общем, в организации надеются на скорейшее завершение переговоров миссии, сообщил изданию Голос Америки Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен.

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Он отметил определенные достижения Украины в стабилизации экономики, но и отметил разочарование, в частности – в преодолении коррупции и государственного управления.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо», – сказал Томсен.

Представитель МВФ считает, что Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах, а в течение последних лет "развитие событий разочаровало".

"Нас особенно волнуют вопросы коррупции и управления, и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", – подчеркнул он.

Напомним, миссия МВФ прибудет в Украину 14 ноября и обсудит с украинским руководством новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на смену программы "стенд бай".