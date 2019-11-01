В октябре бюджет недополучил почти 10% плановых доходов - казначейство

По сравнению с октябрем 2018 года, доходы госбюджета снизились на 2,3%.

Государственный бюджет Украины за октябрь 2019 года получил 70,992 млрд грн доходов, что на 7,836 миллиарда гривень, или на 9,9%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета в октябре снизились на 1,636 миллиарда гривень, или на 2,3%.

Отмечается, что с начала года, за январь-октябрь, госбюджет получил 810,743 миллиарда гривень доходов, что на 47,174 миллиарда гривень, или на 5,5%, ниже планового показателя на этот период, но на 63,330 миллиарда гривень, или на 8,5%, выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 октября приняла изменения в госбюджет Украины на 2019 год, снизив план доходов на 20 миллиардов гривень из-за отставания по поступлениям НДС на импортные товары и ввозной пошлине в результате сверхпланового укрепления гривни. Снижение доходов компенсировано сокращением расходов на обслуживание госдолга. Закон пока не подписан и не обнародован.

До утверждения изменений госбюджет Украины на 2019 год предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.