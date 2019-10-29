Зеленский надеется, что рост экономики в 2020 году превысит запланированные 3,7%
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина превысит запланированные показатели экономического роста.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилом Гудаком.
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"Сегодня главное, чего хочет наша команда - это большие изменения", - сказал Зеленский.
Президент поблагодарил ЕИБ за поддержку Украины.
Глава государства отметил, что власть имеет большие надежды относительно развития страны и прилагает для достижения этой цели максимум усилий.
"У нас действительно очень большие ожидания. Хотим расти больше, чем запланировано. Наш консервативный прогноз роста экономики на следующий год - 3,7%. Но мы стремимся к более быстрому росту", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, один из главных приоритетов - это инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры. Поэтому Украина заинтересована в совместных проектах с ЕИБ, направленных, в частности, на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса.
Зеленский отметил, что сейчас портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине достиг 5,9 млрд евро, и есть потенциал к его увеличению.