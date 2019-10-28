Дефицит госбюджета вырос втрое – почти до 21 миллиарда гривень

Сводный бюджет выполнен с профицитом 8,7 млрд грн, что в 1,7 раза ниже показателя годом ранее.

Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 20,675 млрд грн, что в 3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 8,741 млрд грн, что в 1,7 раза ниже показателя годом ранее.

Как сообщал УНИАН, госбюджет за январь-сентябрь 2019 года получил 739,680 млрд грн доходов, что на 4,8% ниже планового показателя на этот период, но на 9,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20,4 млрд грн и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга на 21,6 млрд грн.