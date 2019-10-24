Нацбанк третий раз подряд снижает учетную ставку - до 15,5% годовых

Регулятор ожидает, что инфляция будет и далее замедляться до цели в 5%, в том числе до 6,3% на конец этого года.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 25 октября снижает учетную ставку на 1 п.п. - до 15,5% годовых после ее снижения в сентябре до 16,5%.

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Как говорится в материалах НБУ, в сентябре потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% и оказалась ниже прогноза благодаря жесткой монетарной политике.

Регулятор ожидает, что инфляция будет и далее замедляться до цели в 5%, в том числе до 6,3% на конец этого года при взвешенной фискальной политике, относительно низких ценах на энергоресурсы на мировых рынках и росте предложения продтоваров благодаря повышению продуктивности сельхозпроизводства.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в сентябре снизил учетную ставку до 16,5% годовых после ее снижения в июле до 17%.

Согласно текущему базовому сценарию НБУ, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.