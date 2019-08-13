Нацбанк урегулирует открытие и закрытие счетов согласно Кодексу о банкротстве

В том числе регулятор установит порядок открытия счетов для санации должников и реструктуризации долгов.

Национальный банк Украины планирует обновить инструкцию об открытии банками счетов для клиентов в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства, в том числе установить порядок открытия специальных счетов для санации должников и реструктуризации долгов.

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Как сообщается на сайте НБУ, соответствующий проект изменений к инструкции обнародован для общественного обсуждения.

Проект, в частности, предусматривает порядок открытия банками спецсчета для процедуры санации должника - юридического лица и спецсчета для процедуры реструктуризации либо погашения долгов должника - физического лица.

Замечания и предложения к проекту Нацбанк принимает до 12 сентября.

Справка УНИАН. Кодекс Украины по процедурам банкротства вводится в действие с 21 октября 2019 года, и с этого дня теряет силу Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».