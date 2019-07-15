Суд снял арест с 415 объектов недвижимости, связанных с Коломойским

Суд констатировал, что к ООО “Приватофис” “не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация”.

Печерский райсуд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО “Приватофис”, связанного с бизнесменом Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании (земельные участки, нежилые, офисные помещения в различных регионах Украины), который был наложен постановлением этого же суда от 05.04.2017 по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства №42017000000000876 (по выдаче "ПриватБанком" кредитов - в период до национализации и привлечения рефинансирования в НБУ - для связанных лиц на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн).

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Как пишет finbalance, суд констатировал, что к ООО “Приватофис” “не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация”, а “арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением, то есть с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 173 УПК Украины” (цитаты).

Согласно судебным материалам относительно уголовного производства №42017000000000876, "ПриватБанк" предоставил кредит для ООО “Приватофис”. При этом в залог для финучреждения были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО “Тайлон”, ООО “Эл ти Групп”, ООО “Агентство Новый мир”, ООО “Зернопоставка-М”.

Сейчас хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело №904/1520/19 по иску "Приватбанка" к упомянутым компаниям, а также ООО "Канделла", ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов" об обращении взыскания на их доли в уставном капитале ООО "Приватофис" (по договору залога №09/01/K/DZ от 28.03.2016) в счет погашения задолженности ООО “Приватофис” на сумму 689 млн грн.

Кроме этого, хозсуд Днепропетровской области рассматривает еще ряд исков Приватбанка к ООО “Приватофис” о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17.12.2008 на сумму свыше 500 млн грн.

В то же время рассмотрение этих споров суды приостановили до вынесения решения по делам №904/5710/18 и №904/5712/18, в рамках которых “ПриватБанк” просит судей признать недействительным одностороннюю сделку в форме заявления ООО "Приватофис" о зачете встречных однородных требований.

12.02.2019 Хозсуд г. Киева в рамках дела №910/21566/17 по настоянию самого же "Приватбанка" признал прекращенными его (банка) обязательства перед ООО “Приватофис” (в части уплаты 1,1 млн грн по договору аренды помещения от 01.12.2016) и обязательства ООО "Приватофис" перед "Приватбанком" (в части уплаты 1,1 млн грн по кредитному договору №07/30/К от 28.11.2017) путем зачета встречных однородных требований.

Напомним, 17.04.2019 Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева от 05.02.2019, которой по ходатайству Генпрокуратуры в рамках другого уголовного производства - №42014000000001261 (относительно 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного "Приватбанком" в НБУ до национализации) - было наложено массовый арест на имущество компаний, прямо и косвенно связанных с “приватовцами” и их партнерами. Среди соответствующих арестованных активов - в т.ч. объекты недвижимости, принадлежащие ООО “Приватофис”.