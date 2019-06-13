Наличности вне банков стало меньше

Объем наличности вне банков в Украине за май сократился на 0,7% - до 350 млрд грн.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за май сократился на 0,7% - до 349,6 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем наличности вне банков в Украине сократился на 3,9%.

Объем денежной массы (денежный агрегат М3) сократился на 0,3% в мае и на 1,3% с начала года – до 1,260 трлн грн.

Денежная база сократилась на 1,9% в мае и на 1,6% с начала года - до 429 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем денежной массы в Украине за 2018 год вырос на 5,6% – до 1,276 трлн грн; денежной базы - на 9,2%, до 435,8 млрд грн.