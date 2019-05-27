Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом
18:40, 27 мая 2019Финансы
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Рейтинги "Банка Креди Агриколь", "ПроКредит Банка" и "Правэкс Банка" находятся на уровне "B-".
Иллюстрация REUTERS
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента трех украинских банков с иностранным капиталом – "Банк Креди Агриколь", "ПроКредит Банк" и "Правэкс Банк" - на уровне "B-".
Как сообщается на сайте агентства, прогноз по рейтингам банков – стабильный.
Отмечается, что подтверждение рейтингов отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков.
Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch в марте текущего года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.
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