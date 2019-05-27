цей матеріал доступний українською

Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом

18:40, 27 мая 2019
Финансы
75 0
Иллюстрация REUTERS

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента трех украинских банков с иностранным капиталом – "Банк Креди Агриколь", "ПроКредит Банк" и "Правэкс Банк" - на уровне "B-".

Как сообщается на сайте агентства, прогноз по рейтингам банков – стабильный.

Отмечается, что подтверждение рейтингов отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch в марте текущего года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #банковская система