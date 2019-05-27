Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом

Рейтинги "Банка Креди Агриколь", "ПроКредит Банка" и "Правэкс Банка" находятся на уровне "B-".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента трех украинских банков с иностранным капиталом – "Банк Креди Агриколь", "ПроКредит Банк" и "Правэкс Банк" - на уровне "B-".

Как сообщается на сайте агентства, прогноз по рейтингам банков – стабильный.

Отмечается, что подтверждение рейтингов отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch в марте текущего года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.