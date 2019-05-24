Почему МВФ взял паузу в отношениях с Украиной

Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд – взял паузу в отношениях с нашей страной до момента завершения внеочередных выборов в Верховную Раду и назначения нового состава Кабинета министров. Об этом вчера в дипломатичной форме заявил на традиционном брифинге в Вашингтоне глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

МВФ занял выжидательную позицию, и получение очередных кредитных траншей Украине пока не светит

Разумеется, в Фонде заверили, что сотрудничество продолжается, и кредитор по-прежнему готов подать Украине руку помощи. Но в переводе на простой язык это заявление означает, что МВФ занял выжидательную позицию, и получение очередных кредитных траншей Украине пока не светит, как и сопутствующего финансирования от Евросоюза и других международных кредиторов.

Чтобы безболезненно пережить пиковый период выплат кредиторам, Украине придется занимать средства по еще более высокой цене (а она для нас и так одна из самых высоких в мире), так как инвесторы снижают аппетит к развивающимся рынкам на фоне замедления роста мировой экономики и закладывают в цену политические риски. Если вообще внешний рынок заинтересуется в ближайшее время покупкой украинских долгов.

Что же стало причиной решения МВФ, который не бросил Украину в сложный период смены власти после Революции достоинства, последовавшей военной агрессии Российской Федерации, аннексии Крыма и оккупации части Донбасса? Который в период реструктуризации долга нашей страны в 2015 году даже поменял свои процедуры, чтобы продолжать нас кредитовать. И который начал новую программу с Украиной в год двойных выборов в стране, игнорируя соответствующие политические риски, чтобы спасти от дефолта.

Скорее всего, ключевая причина – это отмена Конституционным судом Украины ответственности за незаконное обогащение в феврале текущего года - еще до президентских выборов. Введение уголовной ответственности для коррупционеров во властных кабинетах было одним из важнейших условий предыдущей программы с МВФ. Откат ранее проведенной реформы, под которую Фонд уже выделил деньги, стало настоящим плевком в лицо.

Казалось бы, спусковым механизмом для решения МВФ «поставить Киев на паузу» стало заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о намерениях подать в отставку. Но это не основная причина. Утверждая новую программу, Фонд знал о предстоящих президентских и парламентских выборах и прекрасно понимал, что выборы предполагают смену правительства. А вот отмена ответственности за незаконное обогащение стала неприятным сюрпризом.

Если тянуть с выборами до октября – это угроза провала текущей программы с МВФ и осеннего дефолта, а это стремительная девальвация гривни и новый виток инфляции, – приобретает реальные очертания

Для народа все выглядит как экспромт со стороны нового и неопытного президента Владимира Зеленского: это же он в инаугурационной речи попросил правительство подать в отставку, а глава правительства обиделся и незамедлительно выполнил просьбу гаранта. Но с другой стороны, нынешний парламент, от решений которого зависит дальнейшее сотрудничество с МВФ (это же он должен принять закон об ответственности за незаконное обогащение), уже давно малоэффективен, так как депутаты активно готовятся к выборам.

В таком случае, зачем тянуть с парламентскими выборами до осени, или периода сезонной турбулентности на валютном рынке, когда зависимость от МВФ и других официальных кредиторов из сильной перерастет в критическую? Учитывая это, досрочные выборы Рады – логичное решение, чтобы к сентябрю в Украине появилось новое правительство, а ближе к концу года вместе с бюджетом на 2020 год – новая программа с МВФ.

В противном случае – если тянуть с выборами до октября – угроза провала текущей программы с МВФ и осеннего дефолта, а это стремительная девальвация гривни и новый виток инфляции, – приобретает реальные очертания. И, скорее всего, по мнению электората, все эти тяготы и лишения будут на совести нового президента Зеленского, что станет аргументом отказать ему в поддержке.

Беда в том, что украинские власти – старые и новые – вместо того, чтоб совершить подвиг для страны и рассказать о нем, состязаются в поливании оппонентов грязью

Стоит отметить, что слухи о решении Фонда появились еще до заявления кредитора. И судя по всему, возникли они не без участия действующего пока правительства, которому в преддверии выборов выгодно показать нерадивость молодых политических оппонентов и заодно переложить ответственность на чужие плечи. Именно после встречи МВФ с уходящим в отставку премьером в СМИ появилась информация о досрочном прекращении работы миссии Фонда в Киеве. Как впоследствии оказалось, миссия не уезжает, но денег и правда пока не будет.

Беда в том, что украинские власти – старые и новые – вместо того, чтоб совершить подвиг для страны и рассказать о нем, состязаются в поливании оппонентов грязью. И приезд миссии МВФ – уважаемой международной организации - стал удобным поводом для манипуляций. А все потому, что с нашим электоратом это работает безотказно - публика любит скандалы. Вопрос только в том, понравится ли ей надвигающийся финансовый кризис и очередная волна обнищания?

Ольга Гордиенко