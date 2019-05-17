Премьер призвал разблокировать конкурс главы таможенной службы

Премьер подчеркнул, что начатая правительством реорганизация Фискальной службы путем ее разделения на налоговую и таможенную службы заключается в том, чтобы сделать эти ведомства открытыми и прозрачными.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал разблокировать конкурсный отбор кандидатов на пост главы Государственной таможенной службы (ГТС), который был приостановлен судом в апреле по иску народного депутата Андрея Антонищака.

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Соответствующее заявление премьер сделал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы будем искать правовые решения для того, чтобы разблокировать конкурс. И я сегодня публично обращаюсь к украинским судьям, я очень прошу вас рассматривать публично и максимально в соответствии с украинским законодательством все те иски, которые некоторые подают в суды, используя суды и подрывая к ним доверие для достижения своих меркантильных и взяточнических интересов", - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что начатая правительством реорганизация Фискальной службы путем ее разделения на налоговую и таможенную службы заключается в том, чтобы сделать эти ведомства открытыми и прозрачными.

"Нам очень важно разблокировать процесс перезагрузки новой таможенной службы, которая даст возможность построить качественные цифровые сервисы", - добавил глава правительства.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планировалось завершить к концу апреля текущего года.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.