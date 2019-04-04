Сертификация продукции, реклама своих достоинств и знание рынков – литовские эксперты рассказали, как увеличить украинский экспорт в ЕС

Украинские и литовские эксперты выделили ключевые моменты, которые должны быть учтены экспортерами.

В прошлом году Украина полностью использовала только 11 из 40 квот на беспошлинный экспорт товаров в ЕС. Преимущество здесь опять имел сырьевой компонент — зерновые культуры, черные металлы и руды. Из 96 групп товаров, участвующих во внешнеторговых операциях Украины и стран Евросоюза, лишь 35 дают положительное сальдо, а 61 группа — отрицательное. Украинским экспортерам нужно ускорить сертификацию своей продукции, сделать ставку на актуальную сейчас в ЕС экологичность, натуральность продукции, искать партнеров, которые уже известны и занимают свою нишу на европейских рынках.

Об этом шла речь сегодня на украинско-литовском бизнес-семинаре, посвященном продвижению продукции и услуг на рынки Европы. Серия мероприятий «Укрепление партнерства с бизнесом для достижения целей ООН по устойчивому развитию» в Киеве, Херсоне и Житомире (апрель-июнь 2019) проводится при поддержке МИД Литвы.

«Для украинского бизнеса такое сотрудничество является частью усилий не только относительно углубления двустороннего партнерства, но и выхода наших компаний на рынки всего ЕС», – подчеркнул президент УСПП Анатолий Кинах. Его поддержал Посол Литвы Мариус Януконис. Он отметил, что количество совместных проектов все время растет, и в вопросах экономической интеграции Литва имеет возможности и заинтересована помочь Украине.

Украинские и литовские эксперты выделили ключевые моменты, которые должны быть учтены экспортерами.

«Первое, что надо сделать Украине – создавать сертификационные центры, без этого продать продукцию в Европе практически невозможно. Второе – правительству Украины надо договариваться с ЕС, чтобы те сертификаты и свидетельства, которые есть у бизнеса, были признаны в Евросоюзе», – отметил директор Ассоциации инженерной экологии (Литва) Константин Ільясевич.

В свою очередь, партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Елена Омельченко отметила, что зачастую экспортеры и даже украинские чиновники не знают, как отстаивать торговые интересы на рынках, которые ограничивают тот или другой импорт.

«Необходимо быть осведомленным, как страны защищают свой внутренний рынок и как это оспаривать. Это могут быть и не тарифные методы, но и антидемпинговые, компенсационные и др.. Если экспортер попал в ситуацию, когда ввоз товаров ограничен, обращайтесь в УСПП, в правительство. Не сомневайтесь, Минэкономразвития имеет достаточно ресурсов, чтобы защитить украинского производителя в такой ситуации», – говорит юрист.

Украинские производители, к сожалению, не рекламируют свои преимущества на рынке ЕС. Об этом говорит доктор технических наук (Литва) Римантас Будрис. По его словам, в Европе сейчас на законодательном уровне закрепляются положения о преференциях для продукции, которая является экологичной, пригодна для вторичной переработки. Это тоже надо обязательно учитывать. Даже такие незначительные «замечания» на этикетках, как «произведено из местного сырья», «вреда для окружающей среды не выявлено» – будут играть на руку экспортерам, и делать ставку нужно на все, что выгодно отличает вас от конкурентов.

В рамках семинара 5 апреля пройдут презентации предприятий, которые готовятся экспортировать продукцию в ЕС (винницкий завод «Маяк», стартап IDA R&D, фирма «Фавор» и др.).

Напомним, украинско-литовские двусторонние деловые советы активно действуют много лет. Благодаря партнерским усилиям реализовано несколько пилотных проектов, прошла серия семинаров для украинского бизнеса относительно норм и стандартов ЕС (Киев-Вильнюс). С апреля 2019 года стартует пилотный проект по привлечению грантовых средств ЕС на восстановление инфраструктуры Донбасса, партнером которого в Украине выступает УСПП. Начнут с оснащения школы №2 в Авдеевке образовательным и спортивным оборудованием.