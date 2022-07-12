Таким образом, энергоблоки №5 и №6 построят на ХАЭС по современной технологии Westinghouse.

Американская Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергоатом" подписали контракт на разработку обновленного технико-экономического обоснования строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС в Украине.

Об этом сообщается на сайте Westinghouse.

Отмечается, что такой шаг будет способствовать достижению ранее подписанного соглашения между Westinghouse и "Энергоатомом" по строительству установок AP1000 на блоках №5 и №6 Хмельницкой АЭС, началу процесса лицензирования и дальнейшего развития украинских инициатив, выработки чистой энергии.

"Мы готовы предоставить наши технологии и оборудование для заводов AP1000 в Украине, и постоянно вдохновляемся непоколебимой решимостью и стойкостью наших стратегических партнеров", - цитирует пресс-служба президента Westinghouse Energy Systems Дэвида Дарема.

Также в компании напомнили, что в июне 2022 года Westinghouse и "Энергоатом" расширили соглашения по поставке всего ядерного топлива для эксплуатационного парка НАЭК "Энергоатом" в Украине и строительства девяти заводов AP1000 по всей стране.

Увеличение количества атомных энергоблоков:

Ранее в Министерстве энергетики сообщали, что Украина увеличит количество атомных энергоблоков, которые будут строиться по технологиям Westinghouse, с 5 до 9. Это реакторы нового поколения с лучшими в отрасли эксплуатационными характеристиками и возможностью работать в режиме маневрирования.

11 марта, после вторжения РФ на территорию Украины, "Энергоатом" полностью отказался от ядерного топлива российского производства.