В результате последних массированных обстрелов энергетической системы ДТЭК потерял все 10 энергоблоков теплоэлектростанций, которые были восстановлены после прошлогодних атак.
Об этом в интервью NV рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев. По его словам, в прошлом году энергетики компании восстановили 10 энергоблоков после зимы 2022-2023 годов.
"Все эти 10 энергоблоков, которые мы восстановили, потеряли в этом году после обстрелов. Некоторые из блоков на одной станции мы трижды восстанавливали, и трижды по нему прилетало и мы его теряли", - рассказал Салеев.
По его словам, технически возможно восстановить до конца года около половины из того, что было потеряно компанией.
"Но, повторюсь, это зависит от того, какие будут ресурсы для восстановления, и от новых обстрелов. Если будут новые обстрелы и новые попадания, - это же вообще спрогнозировать невозможно", - отметил он.
Ранее сообщалось, что за последние месяцы в результате семи массированных атак было повреждено или разрушено около 90% тепловой генерации в ДТЭК.