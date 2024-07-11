Технически возможно восстановить до конца года около половины из того, что было потеряно компанией, говорит гендиректор ДТЭК Энерго.

В результате последних массированных обстрелов энергетической системы ДТЭК потерял все 10 энергоблоков теплоэлектростанций, которые были восстановлены после прошлогодних атак.

Об этом в интервью NV рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев. По его словам, в прошлом году энергетики компании восстановили 10 энергоблоков после зимы 2022-2023 годов.

"Все эти 10 энергоблоков, которые мы восстановили, потеряли в этом году после обстрелов. Некоторые из блоков на одной станции мы трижды восстанавливали, и трижды по нему прилетало и мы его теряли", - рассказал Салеев.

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По его словам, технически возможно восстановить до конца года около половины из того, что было потеряно компанией.

"Но, повторюсь, это зависит от того, какие будут ресурсы для восстановления, и от новых обстрелов. Если будут новые обстрелы и новые попадания, - это же вообще спрогнозировать невозможно", - отметил он.

Ранее сообщалось, что за последние месяцы в результате семи массированных атак было повреждено или разрушено около 90% тепловой генерации в ДТЭК.