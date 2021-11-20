Макогон уточнил, что это - не транзитный газ России.

Венгрия, несмотря на подписанный с Россией долгосрочный контракт о поставке газа через "Турецкий поток", продолжает получать большую часть голубого топлива через Украину.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Макогон уточнил, что транспортируемый газ в Венгрию не является транзитом России.

С 1 октября "Газпром" прекратил перекачку топлива в Венгрию через Украину, "хотя имеет полностью оплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС сутки".

Читайте также"Газпром" пытается создать "внучку", чтобы сертифицировать "Северный поток-2" - Оператор ГТС Украины"Сейчас Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток", – уточнил Макогон.

"После взрыва нового газопровода в Болгарии основную часть газа Венгрия получает из Украины, но не от Газпрома. Понятно, что зависимость от газопровода, который не имеет резервных ветвей, несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь", – сообщил гендиректор ГТС.

Транзит газа через Украину

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В связи с этим МИД Украины выразил разочарование и вызвал посла Венгрии.

28 сентября в Европейской комиссии заявили, что оценят возможные последствия в связи с подписанием контракта на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины.

Российский газовый монополист "Газпром" с 1 октября перестал использовать украинскую газотранспортную систему для поставки газа в Венгрию.

1 октября вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

Автор: Яна Ставская