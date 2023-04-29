Раскрытие ежемесячных данных запрещено с марта, а квартальной отчетности - с первого квартала 2023 года.

Правительство Российской Федерации приостановило публикацию статистики о добыче нефти и газа в стране.

В распоряжении кабинета министров, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что публикация этих данных приостановлена до 1 апреля 2024 года. Раскрытие ежемесячных данных запрещено с марта, а квартальной отчетности - с первого квартала 2023 года.

Это важные экономические данные - без них независимые аналитики не смогут, например, сами сделать прогноз по ВВП.

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26 апреля, когда премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, Росстат опубликовал доклад о промышленном производстве в первом квартале 2023 года без данных о нефтедобыче в России, которые ранее включал в него.

Нефть и газ в России - подробности

Российская нефть продолжает поступать на рынок Европы, но уже в виде готовых нефтепродуктов, изготовленных на индийских НПЗ. Запрет на прямые поставки российской нефти в Европу действует с декабря, а на изготовленные в России нефтепродукты – с февраля.

Экспорт сырой нефти из России не показывает никаких признаков снижения, даже несмотря на то, что правительство страны-агрессора заявляет о сокращении добычи. Отгрузки остаются близкими к 3,4 млн баррелей в день уже вторую неделю.