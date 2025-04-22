В преддверии глобального саммита в Лондоне прозвучало предупреждение о том, что уроки энергетической безопасности не усвоены.

Чиновники США готовятся ввести пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии. Международное энергетическое агентство заявило, что уроки энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину, не были полностью усвоены.

Издание The Guardian пишет, что Министерство торговли США объявило о введении новых пошлин против компаний из Камбоджи, Таиланда, Малайзии и Вьетнама, после расследования, начатого год назад, когда американские производители солнечных панелей обвинили китайские компании в наводнении рынка субсидированными дешевыми товарами.

Продукция из Камбоджи будет облагаться самыми высокими пошлинами в размере 3521%, поскольку ее компании не сотрудничали с США в рамках расследования, в то время как продукция, произведенная в Малайзии китайским производителем Jinko Solar, будет облагаться пошлинами в размере чуть более 41%; продукция конкурента Trina Solar из Таиланда будет облагаться пошлинами в размере 375%.

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Комиссия по международной торговле США должна принять окончательное решение по этому вопросу в июне.

Пошлины Трампа - главные новости

Президент США Дональд Трамп ввел в отношении Китая наибольшие пошлины. Совокупная ставка составила 145%. Пекин предпринял ответные шаги, введя пошлины против американской продукции.

При этом агентство Reuters сообщило, что Пекин собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа. Дипломаты налаживают контакты с рядом стран, в частности Японией и Южной Кореей.

В свою очередь исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Дак Су заявил, что Сеул "не будет сопротивляться" пошлинам США из-за исторического долга.

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