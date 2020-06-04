В Сенате США подготовили новые "разрушительные" санкции против "Северного потока-2"

Новый законопроект предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или страховые услуги.

В Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против компаний, которые принимают участие в сооружении газопровода «Северный поток-2».

Как сообщает Радио Свобода, документ готовили сенаторы от обеих партий – республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Они были соавторами поправки к закону о военных расходах США, принятом в декабре 2019 года, согласно которому под санкции должны попасть компании, которые занимаются укладкой труб для газопровода по дну Балтийского моря. Из-за угрозы санкций работы по сооружению «Северного потока-2» были остановлены.

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Новый законопроект предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или страховые услуги.

Reuters приводит слова Круза о том, что законопроект предусматривает: компании, «связанные с судами, которые принимают участие в строительстве газопровода, немедленно подвергаются разрушительным санкциям».

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл ранее заявлял, что Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против компаний и лиц, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». По его словам, принятие законопроекта о санкциях может произойти в ускоренном порядке.

После отказа от достройки газопровода компании Allseas к укладке труб возле побережья Дании и Германии может быть привлечено российское судно «Академик Черский». Недавно оно сменило владельца и теперь формально не принадлежит структурам «Газпрома». «Академик Черский» находится в немецком порту Мукран. Именно в порту Мукран выгружены трубы, которые должны быть уложены для завершения проекта. Но укладка труб пока не возобновилась.

По оценкам Bloomberg, осталось достроить около 6 процентов трубопровода, это чуть более 100 километров. «Академик Черский» может справиться с этой задачей до конца 2020 года.

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и несколько стран ЕС. Германия, Австрия и некоторые другие страны, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идет исключительно о бизнес-проекте.

После введения санкций российские представители заявляли, что «Северный поток-2» все равно будет достроен до конца 2020 или начала 2021 года.

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