Так, имеющиеся теплогенерирующие объекты будут преобразованы в высокоэффективные установки комбинированного производства электрической энергии и тепловой энергии.

Верховная Рада одобрила законопроект, который создает условия для развития в Украине высокоэффективной когенерации в соответствии с положениями Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала" (№4527) за основу проголосовали 282 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Во время представления законопроекта заместитель министра энергетики Юрий Власенко отметил, что целью его разработки является согласование положений действующего законодательства Украины с принципами и положениями законодательства Европейского Союза в сфере развития высокоэффективной когенерации.

"Принятие законопроекта создаст условия для развития в Украине высокоэффективной когенерации в соответствии с положениями Европейского Союза, превратит имеющиеся теплогенерирующие объекты в высокоэффективные установки комбинированного производства электрической энергии и тепловой энергии. Также повысит использование топлива и уменьшит использование ресурсов, в частности газа, в общественном производстве", - сказал Власенко.

Для достижения этой цели и повышения использования и экологичности топлива проектом закона предусмотрено введение терминологии в использовании высокоэффективной когенерации согласно директивам ЕС, проведение анализа затрат высокоэффективной когенерации для теплогенерирующих объектов более 200 МВт и установление квалификационных показателей.

Законопроект об энергоэффективности:

В марте 2021 года законопроект об энергоэффективности (№4507) был одобрен Верховой Радой в первом чтении.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала Верховную Раду не откладывать принятие законопроекта об энергоэффективности в Украине.

Законопроект призван обновить устаревшее законодательство по энергосбережению 1994 года и способствовать внедрению лучших европейских практик Директивы 2012/27/ЕС.

Закон должен стать рамочным и установить основные принципы в сфере обеспечения энергоэффективности, в частности при производстве, транспортировке, передаче, распределении, поставке и потреблении энергии.

21 октября Верховная Рада Украины приняла закон, который создает фундамент для внедрения государственной политики энергоэффективности в соответствии с европейскими практиками.

Автор: Анна Бредихина