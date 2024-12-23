Решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысить тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" с 1 января 2025 года на 29,8% ставит всю добывающую отрасль Украины перед выбором - либо закрывать предприятия, либо работать в убыток. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак. По ее словам, решение НКРЭКУ является непрозрачным и необоснованным, а регулятор не предоставил надлежащих ответов на замечания по расчетам нового тарифа.

"Также не понятно, делал ли кто-то в Минфине и Минэкономики анализ влияния повышения тарифа на передачу электроэнергии на бюджет в масштабах страны", - отметила Оринчак.

По словам руководительницы Ассоциации, повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к существенному росту производственных затрат добывающих предприятий и станет причиной сворачивания внутренних и внешних инвестиций в разработку новых месторождений.

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"Сейчас произошло повышение тарифа на передачу э/э, планируется рост тарифа на транспортировку газа, что также повлияет на промышленность, происходит рост акцизов, Укрзализныця также хочет увеличить тарифы на перевозку грузов. К этому можно добавить пресловутое повышение налогов. Если сложить вместе все эти события, то ни о каких инвесторах в добывающую отрасль, как об этом упоминается в одном из пунктов плана мира Владимира Зеленского, говорить не приходится. Мы рассчитываем на иностранные компании, которые будут вместе с нами разрабатывать критическое сырье, такое как тантал, литий, ниобий, титан и т.д., но ни один инвестор, который посчитает всю тарифную политику и увидит, какой в итоге будет иметь прибыль, сюда не придет", - прогнозирует Оринчак.

Напомним, НКРЭКУ 19 декабря повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче э/э с 1 января 2025 года на 29,8% - до 686,23 грн/МВт-ч. Ранее, из-за запланированного повышения тарифа на передачу электроэнергии и тарифа на грузовые перевозки Укрзализныци в Украине остановило работу единственное графитовое предприятие "Завалловский графит".