По словам российского посла, США и ФРГ не заключали соглашение по газопроводу, поэтому их заявления никак не повлияют на ход работ.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявляет, что до завершения строительства скандального газопровода "Северный поток-2" остаются считанные недели.

Об этом он сказал в интервью газете "Известия".

По словам российского посла, США и ФРГ не заключали соглашение по газопроводу, поэтому их заявления никак не повлияют на ход работ.

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", - сказал Нечаев.

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Переговоры по "Северному потоку-2": что необходимо знать

21 июля посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намерена назначить специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "Зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки относительно безопасности для Украины в совместном заявлении Германии и США в отношении "Северного потока-2" были более сильными.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Денис Прядко