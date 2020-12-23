Реализация этого масштабного инвестиционного проекта стала возможной благодаря совместным усилиям НАЭК «Энергоатом» и НЭК «Укрэнерго».

23 декабря 2020 года на площадке Запорожской АЭС состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию новой воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС – подстанция «Каховская» длиной 186 км. Реализация этого масштабного инвестиционного проекта стала возможной благодаря совместным усилиям НАЭК «Энергоатом» и НЭК «Укрэнерго».

Линию торжественно открыл врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. На церемонии также присутствовал новоизбранный мэр города Энергодар Дмитрий Орлов.

ЛЭП Запорожская АЭС – подстанция «Каховская» значительно улучшит качество электроснабжения для жителей и промышленных предприятий Херсонской и Одесской областей, а также высвободит «запертые» мощности Запорожской атомной электростанции, сняв с нее все сетевые ограничения.

Ведь после завершения ремонтных работ на 5-м энергоблоке ЗАЭС сможет выдавать в сеть максимум своей мощности. Затем все шесть энергоблоков ЗАЭС, работая на полную мощность (6 тыс МВт), дадут возможность повысить надежность энергоснабжения в южной части Объединенной энергосистемы Украины, поскольку транзит электроэнергии будет осуществляться непосредственно от источника генерации.

К тому же воздушная линия 750 кВ Запорожская АЭС – подстанция «Каховская» поможет перераспределить электроэнергию, которую производит ЗАЭС, и создаст возможности для маневра без снижения мощности. А в перспективе эта ЛЭП будет иметь важное значение при синхронизации украинской энергосистемы с Европейской.

Перед торжественным открытием воздушной линии Запорожская АЭС – подстанция «Каховская» Петр Котин и участники мероприятия посетили энергоблок №5 Запорожской АЭС, на котором сейчас завершаются работы по продлению срока эксплуатации. Все инженерные работы проходят по графику, на станции ожидают дополнительной проверки состояния выполнения работ со стороны инспекторов Госатомрегулирования.

Для справки: Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985, третий – в 1986, четвертый – в 1987, пятый – в 1989, шестой – в 1995-м. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 23%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН