Это привело к отчуждению 305 млн куб. м природного газа у АО "Укртрансгаз".

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" согласовала мировые соглашения между "Укртрансгазом" и коммерческими структурами, не имея на то полномочий, то есть без согласования с наблюдательным советом "Нафтогаза".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, комментируя обыски у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины".

"Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование относительно противоправного отчуждения 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" в соучастии с другими лицами. Следствием проверяется информация о правомерности возврата "Нафтогазом Украины" долга коммерческим структурам, возникшего более двадцати лет назад. Руководство НАК "Нафтогаз Украины" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы о заключении мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГБР проводит обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Коболева

Руководствуясь решением руководства государственной компании, отмечают в ГБР, Хозяйственный суд города Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов кубометров природного газа.

По выводам экспертов, сумма подтвержденных убытков составляет 2 млрд 182 млн гривен.

Кроме того, установлено, что руководитель НАК "Нафтогаз Украины" подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" о мировых соглашениях без согласования наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Обыски у Коболева:

1 февраля 2022 года следователи Государственного бюро расследований провели обыски у экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, в офисе "Укртрансгаза" и у руководителей частных предприятий.

Коболев возглавлял "Нафтогаз" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".