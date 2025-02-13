Олег Попенко отметил, что Киеву вряд ли смогу помочь партнеры.

Украина имеет все шансы пройти оставшуюся часть зимы без отключений света. Самый сложный период для украинцев наступит летом.

"Если исключить обстрелы и если температура не будет опускаться ниже -5℃, то мы можем пройти остаток зимы и без отключений. Все-таки риски отключений летом намного выше, потому что в Украине атомные блоки "уходят" на ремонт, а заменить их нечем. Почти вся тепловая генерация разрушена. Непонятно как будет с гидрогенерацией, потому что прогнозы неутешительные – в этом году мало снега и будет мало воды", - рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Новини. LIVE.

По его словам, для Украины будет критичной температура воздуха от +28℃ и выше.

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"Многое еще зависит от того, как будут работать солнечные станции и ветрогенарция. Солнце может давать до 12-13% от общего объема", - объяснил эксперт.

При этом он считает, что Киев может больше электроэнергии закупать у партнеров, но у них также в этот период будут большие проблемы с электроэнергией, поэтому они не всегда смогут покрыть спрос.

Графики отключений света в Украине - мнения экспертов

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, чтобы не возвращаться к графикам отключений на случай снижения температуры воздуха, нужно увеличить импорт в этот период и экономить энергоресурсы.

При этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что украинцам придется готовиться к новым ограничениям электроснабжения, если среднесуточная температура снизится еще на 2-3 градуса.

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