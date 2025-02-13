Украина имеет все шансы пройти оставшуюся часть зимы без отключений света. Самый сложный период для украинцев наступит летом.
"Если исключить обстрелы и если температура не будет опускаться ниже -5℃, то мы можем пройти остаток зимы и без отключений. Все-таки риски отключений летом намного выше, потому что в Украине атомные блоки "уходят" на ремонт, а заменить их нечем. Почти вся тепловая генерация разрушена. Непонятно как будет с гидрогенерацией, потому что прогнозы неутешительные – в этом году мало снега и будет мало воды", - рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Новини. LIVE.
По его словам, для Украины будет критичной температура воздуха от +28℃ и выше.
"Многое еще зависит от того, как будут работать солнечные станции и ветрогенарция. Солнце может давать до 12-13% от общего объема", - объяснил эксперт.
При этом он считает, что Киев может больше электроэнергии закупать у партнеров, но у них также в этот период будут большие проблемы с электроэнергией, поэтому они не всегда смогут покрыть спрос.
Графики отключений света в Украине - мнения экспертов
Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, чтобы не возвращаться к графикам отключений на случай снижения температуры воздуха, нужно увеличить импорт в этот период и экономить энергоресурсы.
При этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что украинцам придется готовиться к новым ограничениям электроснабжения, если среднесуточная температура снизится еще на 2-3 градуса.