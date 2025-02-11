Отмечается, что ситуация может измениться.

Из-за морозов в Украине возросло потребление электроэнергии. Если холодная погода сохранятся в ближайшие недели, то риск отключений возрастет.

Эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип в комментарии "Фокус" отметил, что отключения света в Украине могут быть вызваны не только дефицитом электроэнергии, но и необходимостью ремонта линий и подстанций. При этом он указал, что пика потребления Украина еще не достигла.

"Мы видели на прошлой неделе графики отключений на Левобережье. И это та проблема, что на левом берегу Днепра – дефицит мощности: магистральные сети не рассчитаны, чтобы передавать такой объем электроэнергии с правого берега, а все три АЭС у нас на правом берегу, и электричество нужно передавать на левый берег, чтобы там покрывать дефицит", - объяснил эксперт.

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По его словам, существует вероятность, что в некоторых областях введут графики отключений. При этом он предупредил, что ситуация может быстро измениться, если Россия усилит удары по инфраструктуре, тогда графиков отключений не избежать.

"Морозная погода, враг может увеличить интенсивность обстрелов, риски отключений возрастают. Плюс, когда морозы, всегда существует риск аварийности. Поэтому надо быть готовыми, что могут быть графики отключений в разных регионах", – подытожил Прокип.

Графики отключения света в Украине - последние новости

В Украине 11 февраля применяли экстренные отключения света из-за массированного ракетного обстрела Российской Федерации. Решение принято с целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии.

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