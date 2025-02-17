В Украине ввели экстренные отключения: где сегодня будут выключать свет

Соответствующий приказ поступил от "Укрэнерго".

Сегодня утром, 17 февраля, энергетики сообщили, что в Украине будут выключать свет. Экстренные отключения ввели в Киеве и во всех областях

По информации ДТЭК, соответствующий приказ поступил от "Укрэнерго".

"По команде Укрэнерго в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

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К тому же в "Сумыоблэнерго" рассказали, что в области с 8:30 действуют графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

В свою очередь "Укрэнерго" сообщило, что причиной усиления ограничений в Украине стали последствия российских атак на энергообъекты.

При этом в первую очередь будут отключать промышленных потребителей и бизнес, а ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях, за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго.

Кроме того, представитель "Черкассыоблэнерго" в комментарии "Суспильному" сообщил, что жителей области попросили снизить использование электроприборов.

"Сегодня (17 февраля, - УНИАН) есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности – не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами", – говорится в сообщении.

Указано, что время применения аварийных отключений составляет до 15 минут. При этом будут отключать как юридические, так и бытовые потребители.

В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что команда на применение двух очередей ГАО получена сегодня в 08:17.

Кроме того, в приложении "Киев Цифровой" появилось сообщение о том, что сейчас мало электроэнергии и действуют экстренные отключения вне графика.

Отключение света в Украине - главные новости

3 февраля в ряде областей Украины ввели графики отключений света. В частности, тогда речь шла о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате ракетно-дронных обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи энергетики вынуждены применить аварийные отключения.

С тех пор в отдельные дни применяли ограничения потребления, но они действовали для бизнеса и промышленности. Бытовые потребители отключались крайне редко.

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