Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за все времена независимости Украины.

Энергетики заблаговременно начали ремонтную кампанию генерирующего оборудования и формирование запасов топлива для прохождения отопительного сезона 2022-2023.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время национального телемарафона.

"Готовиться нужно сейчас. И мы это делаем вместе с другими энергетическими компаниями. Нужно обеспечить оборудование в рабочем состоянии, для этого проводятся соответствующие ремонты", - сказал он.

Кроме того, Сахарук отметил, что нужно обеспечить подготовку электросетей для того, чтобы зимой, когда люди будут потреблять много электричества, было стабильное электроснабжение.

Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону проводится во всех регионах Украины.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за все времена независимости Украины.