Достройка двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции будет иметь решающее значение для послевоенного восстановления Украины. Об этом заявила председатель подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб.

"Достройка двух энергоблоков имеет решающее значение для послевоенного восстановления Украины, ведь для развития новых производств и восстановления инфраструктуры нужны значительные энергетические ресурсы. Без достаточной генерации электроэнергии невозможно обеспечить стабильный экономический рост", - написала она.

Нардеп рассказала, что уже на следующей неделе парламент должен принять закон о закупке двух атомных реакторов в Болгарии, что станет важным шагом в укреплении энергетической независимости.

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"Атомная энергетика - ключевой двигатель экономики. Даже после возвращения ЗАЭС под контроль Украины достройка двух новых энергоблоков остается стратегической необходимостью", - подчеркнула Гриб.

Она добавила, что атомная энергетика активно развивается во всем мире и поэтому Украина так же должна заниматься ее развитием.

Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", 80% украинцев поддерживают окончание строительства Хмельницкой АЭС.

Ранее Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов способствовать достройке Хмельницкой АЭС.