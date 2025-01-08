Как стало известно, экспорт "черного золота" из РФ упал до минимума за 16 месяцев.

Цены на нефть выросли в среду, поскольку поставки из России и стран-членов ОПЕК упали, а запасы сырой нефти в США снизились. Соответствующие данные приводит Reuters.

Цена нефти Brent выросла на 69 центов, или 0,90%, до 77,74 долларов за баррель. В то же время, американская WTI (West Texas Intermediate) продемонстрировала рост на 87 центов, или 1,17%, до 75,12 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что добыча нефти странами-членами ОПЕК в декабре снизилась после двух месяцев роста. В дополнение к этому в России среднесуточная добыча "черного золота" составила в декабре 8,971 млн баррелей, что меньше запланированного уровня.

Видео дня

Ранее УНИАН писал, что морской экспорт сырой российской нефти упал до самого низкого уровня с августа 2023-го. Падение объемов коснулось преимущественно портов, которые находятся на западе РФ.

По мнению специалистов, причиной спада в поставках нефти может быть увеличение объемов переработки, которое сокращает доступный для экспорта объем сырья.

Среди других факторов ценового роста называют ситуацию в США. По данным Американского нефтяного института, запасы сырой нефти в США снизились на прошлой неделе.

"Устойчивые экономические показатели США продолжают поддерживать положительный прогноз для экономики и спроса на нефть, что дополнительно усиливается большим, чем ожидалось, сокращением запасов нефти", - говорит аналитик IG Еп Джун Ронг.

Экспорт российской нефти - последние новости

Нефть и газ составляют около половины бюджета РФ. По данным Forbes, в 2023-м году Москва заработала около 100 млрд долларов на энергетических экспортных поставках.

На Западе осознают это и готовятся к новым санкциям против России. В январе стало известно, что США готовят новые ограничения против танкеров, которые используются для перевозки российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: