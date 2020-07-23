После лоббирования угольных шахт Буславец переключилась на заботу об экологии

Подписано Соглашение об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде

Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец и управляющий директор Департамента окружающей среды и устойчивого развития Европейского банка реконструкции и развития Алистер Кларк подписали Соглашение об участии нашей страны в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

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Цена вопроса

Сотрудничество с фондом позволит получить доступ к финансовой поддержке для реализации проектов по повышению энергоэффективности. Участие Украины в предыдущей фазе фонда позволило привлечь финансирование для реализации 22 проектов общей стоимостью более 516 млн евро.

Соглашением предусмотрен взнос в фонд в сумме 10 млн евро, что позволит получить доступ к финансовой поддержке в виде грантов и технической помощи для реализации проектов по повышению энергоэффективности и улучшению экологической ситуации, результатом которых должно стать значительное сокращение потребления электроэнергии, уменьшение выбросов углекислого газа и других парниковых газов.

Хронология событий

В середине апреля 2020 года Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - с тех пор она исполняет обязанности главы министерства.

В июне СМИ сообщили, что Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере.

12 июня 2020 года Буславец скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольнойи солнечной, сохранить свои доходы.

9 июля 2020 года в "Центрэнерго" заявили о давлении со стороны Буславец. Как отметили в компании, она вынуждает закупать уголь на шахтах входящих в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

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