ТЭЦ получили 1 миллиард гривень убытков из-за низких цен на рынке электроэнергии – ассоциация

Теплоэлектроцентрали Украины в течение работы в период отопительного сезона 2019-2020рр получили 1 млрд грн совокупного ущерба, в частности, из-за продажи электроэнергии по низким ценам, не превышающим себестоимость генерации и отсутствие механизма компенсации.

Об этом в комментарии в социальной сети Facebook сообщила председатель ассоциации "Укртеплоэлектроцентраль" Елена Кондратенко.

"За отопительный период убытки ТЭЦ составляют 1 млрд грн", - написала она.

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Также Кондратенко отметила, что органы власти до сих пор не приняли законодательные акты, которые бы определяли механизм компенсации для ТЭЦ разницы между себестоимостью производства одного киловатт-часа и рыночной ценой (средневзвешенной цене на рынке "на сутки вперед"), которая ниже себестоимости.

"Порядок по компенсации не принято", - добавила глава ассоциации.

В начале октября 2019р экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предлагал парламентскому комитету по вопросам энергетики и ЖКХ рассмотреть законопроект, который предусматривал бы расширение механизма ПСО на рынке электроэнергии и обязал ГП "Гарантированный покупатель" покупать объемы электроэнергии, вырабатываемой государственные ТЭЦ.

В конце января Минэкоэнерго опубликовало проект правительственного постановления, которым предлагалось ввести ПСО для ТЭЦ, но в результате это предложение осталось не реализованной.

В середине февраля Краматорская ТЭЦ сообщила об убытках в размере 79,3 млн грн, которые предприятие получило от продажи электроэнергии в октябре-декабре 2019р.

Ассоциация "Укртеплоэлектроцентраль" объединяет 16 ТЭЦ в разных городах Украины и 4 подрядные организации.