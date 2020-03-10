Трамп прокомментировал падение цен на нефть

Президент США обвинил РФ, Саудовскую Аравию и СМИ в падении рынка.

Президент США Дональд Трамп обвинил в падении цен на нефть Россию, Саудовскую Аравию и СМИ, которые распространяют фейковые новости.

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Соответствующие посты Трамп опубликовал в Twitter.

“Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это, а также фейковые новости, причина падения рынка!” — написал Трамп.

Также американский лидер отметил позитивные, на его взгляд, последствия падения цен.

“Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!” — добавил он.

Как сообщал УНИАН, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Причиной обвала стоимости нефти стало то, что в прошлый четверг Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну.