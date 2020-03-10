Трамп прокомментировал падение цен на нефть
Президент США Дональд Трамп обвинил в падении цен на нефть Россию, Саудовскую Аравию и СМИ, которые распространяют фейковые новости.
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Соответствующие посты Трамп опубликовал в Twitter.
“Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это, а также фейковые новости, причина падения рынка!” — написал Трамп.
Также американский лидер отметил позитивные, на его взгляд, последствия падения цен.
“Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!” — добавил он.
Как сообщал УНИАН, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.
Причиной обвала стоимости нефти стало то, что в прошлый четверг Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну.