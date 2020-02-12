Февральская платежка за тепло будет наименьшей за всю зиму – премьер

Премьер подчеркнул, что по итогу этой зимы украинцы заплатят существенно меньше, чем прошлой зимой.

Платежка за отопление в феврале, которую жители Украины получат в марте будет ниже, чем за декабрь и январь.

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Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Алексей Гончарук.

"В феврале платежка будет существенно ниже даже, чем в декабре. Мы сейчас видим, что цены на газ после января продолжают снижаться. Мы обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. В декабре платежка была минимальной, в январе по сравнению с декабрем она немного вырастет, а в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал Гончарук.

"Наша задача, чтобы по итогу всей зимы, по итогу всего сезона платежка была максимально низкой для населения. На сколько это вообще возможно… В любом случае, по итогу этой зимы украинец заплатит существенно меньше, чем прошлой зимой", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это решение Кабинета министров позволит уже сейчас снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.