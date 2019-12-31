Для Украины этот год стал самым теплым за последние 140 лет

В течение года было побито более 30 температурных рекордов.

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Для Украины 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1881. Июнь стал самым теплым месяцем, а средняя температура тогда составила 23,6°С.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию Украины им. Срезневского.

Отмечается, что все 12 месяцев наблюдалась сверхурочная температура выше нормы, такое случилось впервые. В течение года побито более 30 температурных рекордов. В 2019 выпало три четверти нормы осадков, что сказалось на украинских водоемах.

"Для Украины, водные ресурсы которой сравнительно невелики, это тревожный сигнал и стимул к водосберегающим действиям", - говорится в сообщении.

Обсерватория призывает восстановить полноценное функционирование Государственной гидрометслужбы, которую в 2011 понизили до уровня управления в составе ГСЧС Украины. Из-за этого, по мнению геофизиков, уменьшились возможности Украины бороться с климатическими проблемами.