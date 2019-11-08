Рукописи не горят: в "Нафтогазе" ответили на требования России по газу

По мнению Витренко, наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа.

Новый контракт российского «Газпрома» с независимым от НАК «Нафтогаз Украины» оператором газотранспортной системы, который появится в результате завершения анбандлинга, позволит начать отношения по транзиту газа между Украиной и РФ с чистого листа.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа. Хотя бы потому, что новый контракт заключается не «Нафтогазом», а обособленным от него оператором газотранспортной системы», - написал он.

По словам Витренко, это и является следствием «анбандлинга», о котором все говорят.

«То есть если «Газпром» и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант», - отметил топ-менеджер НАК.

При этом он добавил, что начало с «чистого листа» не означает, что «старые листы бумаги» в виде уже имеющихся судебных претензий исчезают.

«Рукописи не горят», как писал украинский классик. Пусть эти «старые листы бумаги» рассматривают суды», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в России неоднократно заявляли, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу договоренности по транзиту газу "фактически невозможны".

28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

По итогам переговоров Украина выступила против предложения российской стороны привязать к трехсторонним переговорам по транзиту газа вопрос о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании арбитражных процессов между «Газпромом» и «Нафтогазом».

31 октября Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.