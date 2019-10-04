Польша откажется от российского газа уже в 2022 году

Представитель правительства Польши Петр Наимский заявил, что весь импорт газа в страну будет осуществляться с другого направления.

Правительство Польши заверило, что после 2022 года республика сможет полностью отказаться от российского газа.

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Об єтом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

"Сейчас мы все еще получаем самую большую, львиную долю газа из России. Это долгосрочный контракт, от которого мы откажемся к концу 2022 года", - сказал он.

"Сейчас часть импорта мы получаем через газопорт в Свиноуйсьце. Это много, так как этим путем мы уже получаем около 3 миллиардов кубометров газа в год. Это долгосрочные контракты с Катаром, но уже начались и поставки из США", - указал Наимский, напомнив также о строительстве Baltic Pipe - газопровода, который соединит Польшу через Данию с норвежским шельфом.

"И этот газопровод, и расширенный терминал - это наш стратегический выход из этого зависимого от россиян положения. После 2022 года эта проблема будет решена. Весь импорт газа в Польшу будет осуществляться с другого направления", - добавил представитель польского правительства.

Польша потребляет более 15 миллиардов кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - российский монополист "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 миллиарда кубометров газа.

Власти Польши заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного контракта с "Газпромом". Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe.