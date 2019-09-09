Министр энергетики рассказал о встрече с ЕС перед газовыми переговорами с Россией

Оржель уверен в достижении конструктивного решения на предстоящих трехсторонних переговорах по транзиту газа благодаря поддержке ЕС.

Министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель подтвердил участие украинской делегации 19 сентября в трехсторонних переговорах по транзиту российского газа через Украину после 2019 года и выразил уверенность в достижении конструктивного решения благодаря посредничеству Европейской комиссии (ЕК).

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Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на результаты встречи украинской делегации с представителями ЕК.

«Мы высоко ценим усилия Шефчовича (вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича – УНИАН) по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится», - цитирует пресс-служба Оржеля.

Кроме того, сообщается, что украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора газотранспортной системы Украины и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения анбандлинга.

«Мы благодарны Шефчовичу за плодотворную встречу и поддержку реформ в Украине. Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и «Нафтогаз» готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства», - сказал Оржель.

Отмечается, что на встрече украинскую делегацию, возглавляемую Оржелем, представляли также глава правления НАК «Нафтогаз Украины Андрей Коболев, заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко и глава Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив. Европейскую комиссию представляли вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и заместитель руководителя директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

Как сообщал УНИАН, сегодня вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры между Россией, Украиной и ЕС о продолжении транзита российского газа через территорию нашей страны назначены на 19 сентября.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.