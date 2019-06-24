Основная ТЭС в ОРДЛО оказалась на грани страйка из-за задолженности по зарплатам – ИС

Сама оккупационная администрация отмечает "существенное повышение протестных настроений".

В оккупированных районах Донецкой области наметилась серьезная проблема с обеспечением электроэнергией.

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Как сообщает «Информационное сопротивление», на отчуждённой оккупантами Старобешевской ТЭС (один из основных производителей электроэнергии на оккупированной территории), задолженность по заработной плате обслуживающему персоналу по отдельным категориям перевалила за 2 месяца.

Сама оккупационная администрация отмечает «существенное повышение протестных настроений в трудовом коллективе станции».