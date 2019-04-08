Электроэнергия в Украине почти в четыре раза дешевле, чем в Евросоюзе (инфографика)

При этом показатель среднемесячного потребления в Украине почти в два раза ниже, чем в ЕС.

Тариф на электроэнергию для населения в Украине почти в четыре раза ниже, чем в соседних странах Европы и составляет 1,28 грн за 1 кВт-ч.

Читайте такжеУкраинцы задолжали за электроэнергию почти 34 миллиарда

Соответствующий сравнительный отчет опубликовала на своем сайте Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно обнародованной информации, тариф на электрическую энергию для населения в Украине составляет 1,28 грн за кВт-ч, жители соседней Чехии платят в пять раз больше, а именно 6,8 грн за кВт-ч, жители Словакии – 5,84 грн за кВт-ч (в 4,5 раза), Польши – 4,86 грн за кВт-ч (в 3,5 раза), Румынии – 4,21 грн за кВт-ч (в 3,5 раза больше).

При этом отмечается, что среднемесячное потребление электроэнергии в Украине составляет 164 кВт-ч, что почти в два раза меньше, чем в странах ЕС (304 кВт-ч).

Также отмечается, что показатель перерывов в энергоснабжении в 2018 году в Украине выше, чем в отмеченных странах, так, например, плановые отключения в Украине в три раза длительнее и составляют 455 минут.

В то же время, продолжительность внеплановых отключений в нашей стране в шесть раз больше, чем в ЕС - 696 минут и 102 минуты, соответственно.

Как сообщал УНИАН, украинские потребители в 2018 году получили более 2,3 млн грн компенсации за перерывы в поставках электроэнергии, превышающие пределы установленных временным лимитом, что в 18 раз больше суммы компенсации за 2017 год – 117 тыс. грн.