Новый рынок электроэнергии должен стать конкурентным для всех без исключения - Украинский ядерный форум

В Ассоциации «Украинский ядерный форум» уверены, что попытки искусственного сдерживания конкуренции, «ручного» регулирования рыночных механизмов неизбежно приведут к негативным последствиям - повышению цен на электроэнергию, снижению конкурентоспособности отечественной продукции.

Ассоциация «Украинский ядерный форум» (УЯФ) призывает правительство, Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и Верховную Раду создать недискриминационные условия на рынке электроэнергии для добросовестной конкуренции всех субъектов рынка, поскольку именно конкуренция является главным фактором, который обеспечит низкие цены на электроэнергию для населения и промышленности. Об этом говорится в позиционном документе «Украинского ядерного форума».

В тексте документа подчеркивается, что реальная конкуренция на рынке электроэнергии отвечает коренным интересам всего общества, пойдет на пользу украинской экономике и будет способствовать устойчивому развитию энергетики и экономики Украины. «Электроэнергия – один из самых распространенных социально-значимых товаров современного общества, поэтому потребители вправе ожидать, что государство будет принимать все необходимые меры для того, чтобы цены на нее поддерживались на как можно более низком экономически обоснованном уровне», - убеждены в УЯФ.

Вместе с тем, Ассоциация выражает обеспокоенность относительно отдельных решений, сопровождающих внедрение новой модели рынка. «Наблюдая процесс принятия и подготовки решений, сопровождающих внедрение новой модели рынка, Ассоциация УЯФ считаетнеобходимым высказать свою обеспокоенность в связи с тем, что эти решения носятдискриминационный характер для отдельных субъектов рынка и противоречат принципам свободной конкуренции и мировой рыночной практике. Отметим, что закон «О рынке электроэнергии» уже частично предусматриваетограничения конкуренции для предприятия, осуществляющего производство электроэнергии на атомных электростанциях, а именно – напереходный период НАЭК «Энергоатом» должен выкупать весь объем электроэнергии по «зеленому тарифу». По оценкам специалистов, только в 2019 году этот объем превысил 16 млрд. грн. Между тем, по итогам 2018 НАЭК«Энергоатом» в Энергорынок отпущено 79,6 млрдкВт-ч электроэнергии на сумму 52,6 млрд грн (с НДС)», - уточняется в документе УЯФ.

В нем также подчеркивается, что в экспертном сообществе и СМИ активно обсуждается решение, которое готовится Минэнергоугля Украины и НКРЭКУ относительно возложения специальных обязательств (ПСО-поставщик) для обеспечения общественных интересов по доступности электроэнергии для бытовых потребителей на государственную компанию НАЭК «Энергоатом».«По оценкам НКРЭКУ, объем выполнения таких обязательств составляет около 66,4 млрд грн(объем дотационных сертификатов за 2018 год - 55 млрд грн), что вместе со специальными обязательствами по выкупу всей «зеленой» электроэнергии превысит сумму в 82 млрд грн.Такое решение включает в себя следующие риски для НАЭК «Энергоатом»: 1) недостаточность средств для покрытия производственных и эксплуатационных расходов; 2) отсутствие средств для выполнения программ повышения ядерной и радиационной безопасности АЭС в соответствии с международными обязательствами Украины в рамках Конвенции о ядерной безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами; 3) отсутствие средств для реализации инфраструктурных проектов и продления срока эксплуатации действующих энергоблоков», - поясняют в УЯФ.

В Ассоциации убеждены, что реализация предложенного механизма возложения специальных обязательств на НАЭК «Энергоатом» приведет к банкротству не только госкомпании, но и всей отечественной ядерной промышленности. Так же отмечается, что в мире не используется модель возложения спецобязательств на участников рынка, работающих в его конкурентном сегменте, а, как правило, используется практика обеспечения таких спецобязательств операторами сетей через их тарифы.

«Ассоциация УЯФ считает, что на переходный период следует применять другой вариант: пропорциональное участие не только «Энергоатома», но и других участников рынка, в частности, оператора системы передачи и операторов систем распределения электроэнергии в вопросе наложения специальных обязательств», - подчеркивается в позиционном документе Украинского ядерного форума.

Как сообщал УНИАН, в конце марта этого года президент "Энергоатома" Юрий Недашковскийраскритиковала предложение НКРЭКУ возложить на компанию компенсацию разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для населения.

Справка УНИАН. «Энергоатом» в 2018 году увеличил чистую прибыль на 21% - до 4,631 млрд грн, тогда как 2017 год предприятие завершило с чистой прибылью 3,822 млрд грн.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых - Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.