В Кабмине нашли выход, как не допустить отключения воды 5 миллионам украинцев

Правительство совместно с депутатами подготовило законопроект №9406, принятие которого позволит водоканалам не платить авансовые взносы.

Кабинет министров Украины с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения населения принял решение продлить действие бессрочных договоров госпредприятия «Укринтерэнерго» с водоканалами, пока последние не найдут другого поставщика электроэнергии либо не перейдут в статус защищенного потребителя.

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Об этом сказано на сайте правительства со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

«Это решение позволит работать водоканалам, которые пока не имеют другого поставщика. Дополнительно, правительство дало возможность водоканалам заключать с «Укринтерэнерго» договоры о реструктуризации задолженности за электроэнергию», - приводятся в сообщении слова Зубко.

Отмечается, что правительство совместно с депутатами подготовило законопроект №9406 относительно бесперебойной поставки электрической энергии субъектам хозяйствования, предоставляющим коммунальные услуги, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде и принятие которого позволит водоканалам не платить авансовые взносы.

«Мы будем настаивать на его первоочередном принятии. Возможности платить авансовую плату водоканалы не имеют. Принцип их работы понятен всем - они поставляют воду только после того, как получат плату от населения, оптовых и промышленных потребителей. А на это уходит минимум месяц. Поэтому принятие этого закона является крайне необходимым», - подчеркнул вице-премьер.

Как написала на своей странице в соцсети Facebook председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, 27 марта правительство по предложению НКРЭКУ приняло решение о продолжении госпредприятием "Укринтерэнерго" после 1 апреля электропоставок по свободным ценам своим потребителям, которые не смогли найти другого контрагента по истечении 90-дневного срока.

«Одновременно такие потребители должны урегулировать задолженность за электроэнергию перед «Укринтерэнерго» путем заключения с ним договора реструктуризации. По результатам такого решения будет обеспечена непрерывная поставка электрической энергии на объекты стратегического значения и критической инфраструктуры (угледобывающие шахты, бюджетные организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги)», - подчеркнула Кривенко.

По данным НКРЭКУ, задолженность за электроэнергию потребителей перед поставщиком «последней надежды» с начала года составила 1,8 млрд грн. При этом наибольшими должниками являются государственные угледобывающие госпредприятия с показателем задолженности в 583 млн грн, КП "Вода Донбасса" - 180 млн грн, "Аульский водовод" - около 100 млн грн.

Как сообщал УНИАН, из-за задержек с пересмотром тарифов и выплат со стороны государства у водоканалов сложились многомиллиардных долги и трейдеры отказываются заключать с ними договоры на поставку электроэнергии.

В этой связи водоканалы Украины призвали руководство страны не допустить прекращения водоснабжения для 5 миллионов жителей страны с 1 апреля этого года из-за отсутствия у предприятий договоров с поставщиком электроэнергии, чего требует вступивший в силу закон «О рынке электрической энергии».