Правоохранители провели более 40 обысков в шести областях в подразделениях Госгеокадастра, офисных помещениях участников сделки и по местам их проживания.

Служба безопасности Украины заблокировала ряд коррупционных механизмов, организованных топ-чиновниками Госгеокадастра.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы одной из сделок действовали через систему документооборота учреждения, а по другой схеме чиновники вывели более 20 тыс. га земельных участков из госсобственности.

В рамках уголовного производства по "первой схеме" сотрудники СБУ задокументировали, что должностные лица, в том числе фальсифицировали информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе управления документами "ДокПроф 3". Из-за действий злоумышленников региональные управления Госгеокадастра не могли распоряжаться земельными участками сельскохозяйственного назначения.

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Среди прочего, злоумышленники изменяли целевое назначение земли, передавали ее в собственность других лиц без процедур - просто заменяя документы в системе.

Чтобы обеспечить работу "схемы", фигуранты организовали ряд бэк-офисов, которые фактически представляли собой "частные аналоги" региональных подразделений Госгеокадастра.

Вторая схема, выявленная СБУ в "Госгеокадастре", была организована для работы с "элитными" земельными участками. Причем исключительно в Запорожской и Донецкой областях.

"Злоумышленники оформляли свободные участки земли на подставных лиц, часть из которых даже не знала о сделке. При этом значительно превышались объемы разрешенных квот, когда в одни руки передавалось более 2 тыс. га", - говорится в сообщении.

По оперативным данным спецслужбы, по этой схеме в собственность подставных лиц переоформлены земельные участки общей площадью более 20 тыс. гектаров.

Правоохранители провели более 40 обысков в шести областях в подразделениях Госгеокадастра, офисных помещениях участников сделки и по местам их проживания. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Тамара Отовская